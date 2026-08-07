So wirkt Kreatin: Der „Muskelmacher“ im Check

Kaum ein Nahrungsergänzungsmittel wurde in den vergangenen Jahrzehnten so intensiv erforscht wie Kreatin. Während viele Produkte der Sporternährung mit großen Versprechen werben, ist die wissenschaftliche Datenlage hier ungewöhnlich klar: Zahlreiche Studien und Metaanalysen zeigen, dass Kreatin die körperliche Leistungsfähigkeit bei kurzen, hochintensiven Belastungen verbessern kann. In Kombination mit Krafttraining unterstützt es zudem den Aufbau von Muskelmasse. Doch was steckt wirklich hinter dem vermeintlichen Wundermittel?