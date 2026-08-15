Barca, ade! WM-Held trainiert schon in PSG-Montur

65 Tore für FC Barcelona

Der Stürmer schaffte seinen Durchbruch als Profi bei FC Valencia, ehe ihn Manchester City 2020 in die Premier League holte. Dort verbrachte er allerdings nur eineinhalb Jahre, bevor er zurück in sein Heimatland zu FC Barcelona wechselte. Jetzt heißt sein Arbeitgeber also PSG – was der Klub auch via Social Media offiziell vermeldete: