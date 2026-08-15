Barca, ade! WM-Held trainiert schon in PSG-Montur

Spaniens WM-Finalheld geht ab sofort für den amtierenden Champions-League-Sieger auf Torjagd. Paris Saint-Germain hat Ferran Torres von FC Barcelona verpflichtet – Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme 50 Millionen Euro betragen. Torres wurde schon in der PSG-Trainingsuniform abgelichtet.
Dort feiert Torres ein Wiedersehen mit einem alten bekannten. Unter dem spanischen PSG-Coach Luis Enrique feierte Torres nämlich 2020 sein Länderspieldebüt. Bei der WM 2026 erzielte er im Finale gegen Argentinien den entscheidenden Treffer.
65 Tore für FC Barcelona
Der Stürmer schaffte seinen Durchbruch als Profi bei FC Valencia, ehe ihn Manchester City 2020 in die Premier League holte. Dort verbrachte er allerdings nur eineinhalb Jahre, bevor er zurück in sein Heimatland zu FC Barcelona wechselte. Jetzt heißt sein Arbeitgeber also PSG – was der Klub auch via Social Media offiziell vermeldete:
Für Barca kam der Offensivspieler auf 65 Tore und 23 Vorlagen in 207 Spielen.
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