Lustenaus Mader will mehr Mut zur Offensive sehen

Höchste Zeit also, an dieser Bilanz etwas zu ändern. Dazu braucht es aber auf jeden Fall eine Leistungssteigerung gegenüber dem 1:2 beim GAK. „Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft und haben vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Nach vorne waren wir aber zu harmlos und die Gegentore haben wir nicht gut genug verteidigt. Das müssen wir besser machen“, weiß Trainer Markus Mader, woran es gelegen ist. Eklatant war etwa die Lufthoheit der Grazer.