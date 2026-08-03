Unser Antriebssystem: Die Füße im Fokus

Sie tragen uns, federn Stöße ab und haben Einfluss darauf, wie wir durchs Leben gehen. Wie es Ihren Füßen geht, ist entscheidend für den restlichen Körper. Deshalb rücken wir das Thema Fußgesundheit stärker in den Vordergrund: ein erster Schritt zum Wohlbefinden.
Die Natur hat uns ein erstaunliches Werkzeug mitgegeben, das uns vorantreibt: den Fuß. Mit 26 Knochen, 33 Gelenken, rund 20 Muskeln und mehr als 100 Bändern zählt er zu den detailliertesten Strukturen unseres Körpers. Unsere Füße bilden das Fundament, federn Stöße ab und werden viel zu oft in unbequeme Schuhe gezwängt. „Fuß und Sprunggelenk gehören zu den komplexesten Strukturen unseres Körpers“, erklärt Dr. Madeleine Willegger, FEBOT, Wien. „Er verankert unseren Körper am Boden und sorgt dafür, dass wir gehen, laufen und springen können. Schmerzen oder Fehlstellungen können sich deshalb auf das gesamte Gangbild und in weiterer Folge auf andere Bereiche des Bewegungsapparates auswirken.“
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