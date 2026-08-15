Nachbarland versenkt jetzt Lastkähne in Donau

Dauerlösung wird gebaut

Als langfristige Lösung wird parallel in der Nähe von Paks eine Sohlschwelle gebaut, die in Zukunft Wasser aufstauen soll. Für den Bau werden nahezu 150.000 Kubikmeter Geröll verwendet. Die Regierung verspricht sich von diesem Bau eine langfristige Lösung der Absicherung der Kühlwasserversorgung im AKW Paks, wobei ein Anstieg des Wasserstandes von bis zu einem Meter erreicht werden soll.