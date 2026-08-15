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Notlage bei Atom-Werk

Nachbarland versenkt jetzt Lastkähne in Donau

Ausland
15.08.2026 13:03
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein historisch tiefer Donaupegel zwingt Ungarn zu drastischen Maßnahmen. Weil es deswegen Probleme beim Kühlen des Atomkraftwerks Paks gibt, versenkt die Regierung zwei Lastkähne in der Donau. Sie sollen den Wasserstand anheben und das Problem zumindest kurzfristig lösen.

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Am Samstagvormittag wurde damit begonnen, zwei jeweils 80 Meter lange, fest verankerte Lastkähnen zu versenken. Diese baulichen Maßnahmen sollen den Wasserstand der Donau um rund 20 Zentimeter heben und damit die Leistungsfähigkeit des ungarischen AKW sichern. Premier Péter Magyar hatte vor Ort erklärt, dass 130 Personen und 100 Lastwagen im Einsatz sind. Die Lastkähne seien vorerst 20 Zentimeter gesenkt worden.

Damit soll verhindert werden, dass der dauerhaft sinkende Donaupegel die Kühlung des AKW gefährdet und zu dessen vollständiger Abschaltung führen könnte. Das wäre fatal, denn rund 40 Prozent des ungarischen Stromverbrauchs werden durch die vier Blöcke des AKW gedeckt. Aktuell arbeiten nur noch zwei der acht Turbinen.

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Ungarn-Premier lobt österreichische Firma
An den Arbeiten sind neben Experten der Wasser- und Energiewirtschaft weitere Experten des AKW, der Nukleartechnik sowie Vertreter der ungarischen Streitkräfte beteiligt. Magyar hatte bei den Vorbereitungen der Baumaßnahme das österreichische Bauunternehmen Strabag gelobt, das kostenlose Technologie angeboten hatte, und hinterfragt, wo denn die Angebote der ungarischen „Großkapitalisten“ blieben.

Dauerlösung wird gebaut
Als langfristige Lösung wird parallel in der Nähe von Paks eine Sohlschwelle gebaut, die in Zukunft Wasser aufstauen soll. Für den Bau werden nahezu 150.000 Kubikmeter Geröll verwendet. Die Regierung verspricht sich von diesem Bau eine langfristige Lösung der Absicherung der Kühlwasserversorgung im AKW Paks, wobei ein Anstieg des Wasserstandes von bis zu einem Meter erreicht werden soll.

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