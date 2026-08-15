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Max Verstappen:

Spezieller Helm „für mein letztes Heimrennen“

Formel 1
15.08.2026 11:54
Max Verstappen scheint sein neuer Helm zu gefallen.
Max Verstappen scheint sein neuer Helm zu gefallen.(Bild: AP/AP, Instagram.com/maxverstappen1)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Max Verstappen präsentiert einen neuen, speziellen Helm. „Für mein letztes Heimrennen“, wie er auf Instagram erklärt.

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Gemeint ist das Formel-1-Rennen in Zandvoort in den Niederlnaden nächstes Wochenende. Nach dem Wochenende wird Zandvoort bis auf Weiteres aus dem Formel-1-Kalender gestrichen (auch wenn eine Rückkehr als nicht völlig unmöglich gilt). Ein letztes Mal wird Verstappen also vor „seinem“ Heimpublikum die Reifen zum Glühen bringen. Und das mit einem speziellen Helm, den er auf Instagram stolz präsentiert. Viel Weiß ist enthalten, auch viel blaue Muster .Verstappen scheint‘s zu gefallen. Jedenfalls lässt sich sein Gesichtsausdruck am Instagram-Foto so interpretieren.

Guter Boden für Verstappen
Zandvoort fungierte zunächst zwischen 1952 und 1985 – mit Unterbrechungen – als Austragungsort von Formel-1-Rennen und dann seit 2021 wieder. Für Verstappen war es ein guter Boden. Von 2021 bis bis 2023 ging er jeweils als Sieger hervor. Zuletzt gewannen Lando Norris und Oscar Piastri.

(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Wenn nächste Woche also die Formel 1 aus der Sommerpause zurückkehrt, nimmt Verstappen die zweite Saisonhälft als WM-Sechster mit 110 Zählern Rückstand auf den Führenden Kimi Antonelli in Angriff. Ein leichter Aufwärtstrend war zuletzt erkennbar gewesen. Dreimal in den vergangenen vier Rennen landete Verstappen auf dem Podest. „Wir müssen versuchen, solider zu sein in allen Bereichen, mehr problemfreie Wochenenden haben“, sagte der 28-Jährige auch in Richtung seines Teams. „Und wir müssen vor allem mehr Leistung finden, so einfach ist es am Ende des Tages.“ Lob vom Ex-Champion gab es für Antonelli. „Für einen 19-Jährigen war er bisher grundsolide“, meinte Verstappen. „Das ist wirklich beeindruckend zu sehen.“

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