Spezieller Helm „für mein letztes Heimrennen“

Wenn nächste Woche also die Formel 1 aus der Sommerpause zurückkehrt, nimmt Verstappen die zweite Saisonhälft als WM-Sechster mit 110 Zählern Rückstand auf den Führenden Kimi Antonelli in Angriff. Ein leichter Aufwärtstrend war zuletzt erkennbar gewesen. Dreimal in den vergangenen vier Rennen landete Verstappen auf dem Podest. „Wir müssen versuchen, solider zu sein in allen Bereichen, mehr problemfreie Wochenenden haben“, sagte der 28-Jährige auch in Richtung seines Teams. „Und wir müssen vor allem mehr Leistung finden, so einfach ist es am Ende des Tages.“ Lob vom Ex-Champion gab es für Antonelli. „Für einen 19-Jährigen war er bisher grundsolide“, meinte Verstappen. „Das ist wirklich beeindruckend zu sehen.“