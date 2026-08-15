Kein Helm: Wiener (36) ist jetzt ein Pflegefall

Opfer knallte mit dem Kopf auf den Asphalt

Es grenzt an ein Wunder, dass der 36-Jährige überhaupt noch lebt: Bruch des Schädeldaches und der Schädelbasis, Hirnprellung, Bruch der Halswirbelsäule und der Kieferhöhlen und mehr. „Er ist bettlägrig. Er kann nicht reden. Er hat die höchste Pflegestufe“, so die Privatbeteiligtenvertreterin, die vom Angeklagten über 151.000 Euro haben will. „Er ist jetzt noch im Pflegeheim, aber die Familie hofft, dass er nach einer Reha nach Hause kommen kann. Es muss aber natürlich das Badezimmer und noch mehr umgebaut werden.“