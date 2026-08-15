Schweres Erdbeben vor indonesischer Flores-Insel

Noch immer fieberhafte Suche nach Verschütteten in Kolumbien

Vier Tage nach einem der schwersten Erdbeben in Kolumbien seit Jahrzehnten haben Rettungskräfte am Freitag weiter fieberhaft nach Verschütteten gesucht. In Cali, der drittgrößten Stadt des Landes, räumten Helfer am Morgen Betontrümmer beiseite. Sie hatten Geräusche aus einem eingestürzten Wohnhaus gehört. Die Retter hofften, noch Überlebende zu finden. „Wir machen weiter, solange Gott es zulässt, solange wir die Kraft haben“, sagte der Freiwillige Julio Cesar Pineda.