Diese Winzer sind von der Absatzkrise verschont

In wenigen Wochen startet die heurige Traubenlese. Die Trockenheit, die viele andere Branchen plagt, hat dabei sogar Vorteile. Von der allgemeinen Absatzkrise am Alkoholmarkt sind die Winzer in Oberösterreich verschont – aus einem einfachen Grund, wie Branchenvertreter Klaus Stumvoll erklärt.
Für die rund 40 Winzer in Oberösterreich läuft derzeit die heiße Phase – und das liegt ausnahmsweise nicht am Wetter. Denn die Wochen vor der Ernte ab Mitte September entscheiden über die Qualität des Jahrgangs.
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