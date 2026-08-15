„Österreich steht nicht auf meinem Plan!“

Ex-Austrianer Matthias Braunöder muss den nächsten Karriereschritt machen. Die Leihe zu Serie-B-Absteiger Bari war für den Burgenländer ein absoluter Reinfall. Auch Stammklub Como um Weltmeister Cesc Fabregas plant nicht mehr mit dem Mittelfeldspieler, der eine Heimkehr ausschließt.
Das war ein Kapitel zum Abhaken. Es verlief ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe“, sagt Matthias Braunöder der „Krone“. Bari stieg aus der Serie B ab, verabschiedete sich in die dritte Spielklasse Italiens. Und der Burgenländer sagte der SSC ebenfalls „Ciao“.
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