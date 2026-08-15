Harry Kane präsentiert seinen Super-Body

Geschossen wurde der Schnappschuss freilich im Urlaub. Kane inszeniert sich ebendort als Vorzeige-Familienvater. Er wolle ganz besondere Erinnerungen mit der Familie kreieren, schreibt er auf Instagram. Und zeigt sich dazu beim Sonnen, natürlich auch beim Trainieren (ja, das geht auch auf der Privat-Yacht), beim Golfen und beim Schnorcheln. Harry Kane, der Familienmensch. Schön anzusehen.