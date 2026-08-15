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Zeit für die Familie

Harry Kane präsentiert seinen Super-Body

Fußball International
15.08.2026 13:02
Harry Kane holte bei der WM Bronze (re.) und weiß auch den Urlaub zu genießen.
Harry Kane holte bei der WM Bronze (re.) und weiß auch den Urlaub zu genießen.(Bild: AFP/APA/CHANDAN KHANNA, Instagram.com/harrykane)
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Von krone Sport

Da liegt er mit nacktem Oberkörper, bekleidet nur mit einer Badehose, und lässt sich sonnen: Harry Kane, Super-Striker für Bayern und England, zeigt auf Instagram seinen austrainierten Luxuskörper.

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Geschossen wurde der Schnappschuss freilich im Urlaub. Kane inszeniert sich ebendort als Vorzeige-Familienvater. Er wolle ganz besondere Erinnerungen mit der Familie kreieren, schreibt er auf Instagram. Und zeigt sich dazu beim Sonnen, natürlich auch beim Trainieren (ja, das geht auch auf der Privat-Yacht), beim Golfen und beim Schnorcheln. Harry Kane, der Familienmensch. Schön anzusehen.

Vertragsverlängerung?
Kane wird sich derartige Urlaube vermutlich noch ein Weilchen leisten können – zumal sich aktuell die Vertragsverlängerung beim FC Bayern abzeichnet. An sich läuft der Vertrag 2027 aus, allerdings sind beide Parteien offenbar an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Der neue Kontrakt soll dann bis zumindest 2029 laufen – mit Option auf ein weiteres Jahr.

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Und ganz schlecht verdienen wird er wohl auch künftig nicht. Deutsche Medien wollen in Erfahrung gebracht haben, dass Kane in München auch mit dem neuen Vertrag 25 Millionen Euro pro Jahr abstauben könnte. Womit sich der eine oder andere Luxusurlaub ausginge ...

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