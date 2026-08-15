Harry Kane präsentiert seinen Super-Body

Da liegt er mit nacktem Oberkörper, bekleidet nur mit einer Badehose, und lässt sich sonnen: Harry Kane, Super-Striker für Bayern und England, zeigt auf Instagram seinen austrainierten Luxuskörper.
Geschossen wurde der Schnappschuss freilich im Urlaub. Kane inszeniert sich ebendort als Vorzeige-Familienvater. Er wolle ganz besondere Erinnerungen mit der Familie kreieren, schreibt er auf Instagram. Und zeigt sich dazu beim Sonnen, natürlich auch beim Trainieren (ja, das geht auch auf der Privat-Yacht), beim Golfen und beim Schnorcheln. Harry Kane, der Familienmensch. Schön anzusehen.
Vertragsverlängerung?
Kane wird sich derartige Urlaube vermutlich noch ein Weilchen leisten können – zumal sich aktuell die Vertragsverlängerung beim FC Bayern abzeichnet. An sich läuft der Vertrag 2027 aus, allerdings sind beide Parteien offenbar an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Der neue Kontrakt soll dann bis zumindest 2029 laufen – mit Option auf ein weiteres Jahr.
Und ganz schlecht verdienen wird er wohl auch künftig nicht. Deutsche Medien wollen in Erfahrung gebracht haben, dass Kane in München auch mit dem neuen Vertrag 25 Millionen Euro pro Jahr abstauben könnte. Womit sich der eine oder andere Luxusurlaub ausginge ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.