Ein Klagenfurter Eigentor? „Das kann man so sagen“

Wenn es um öffentliche Finanzen geht, schauen die Prüfer des Kärntner Landesrechnungshofs (LRH) ganz genau hin. Zwei Prüfungen beschäftigen jetzt sogar einen U-Ausschuss im Landtag. Die „Krone“ sprach mit LRH-Direktor Günter Bauer darüber – und wie es mit der laufenden Prüfung in Klagenfurt aussieht.
„Krone“: Gerade wurde ein U-Ausschuss zum Landesvermögen eingesetzt – auch aufgrund Ihres Prüfberichts, der relativ vernichtend war. Wie schätzen Sie das ein?
Günter Bauer: Wir haben einen Prüfbericht zu Immobilienverkäufen des Landes vorgelegt, in dem wir die Sachverhalte klar dargelegt haben – mit dem Fokus auf Wirtschaftlichkeit und korrekte Abwicklung. Was darüber hinaus im U-Ausschuss noch herauskommt, wird sich zeigen.
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