Ein Klagenfurter Eigentor? „Das kann man so sagen“

„Krone“: Gerade wurde ein U-Ausschuss zum Landesvermögen eingesetzt – auch aufgrund Ihres Prüfberichts, der relativ vernichtend war. Wie schätzen Sie das ein?

Günter Bauer: Wir haben einen Prüfbericht zu Immobilienverkäufen des Landes vorgelegt, in dem wir die Sachverhalte klar dargelegt haben – mit dem Fokus auf Wirtschaftlichkeit und korrekte Abwicklung. Was darüber hinaus im U-Ausschuss noch herauskommt, wird sich zeigen.