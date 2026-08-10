Karius verrät: Sogar Familie erhielt Morddrohungen

„Ich hatte damals wirklich ein paar Tage lang Polizeischutz vor dem Haus“, hat Schalke-Keeper Loris Karius im Podcast „TOMorrow“ offen über die schwierige Zeit nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2018 mit Liverpool gesprochen. Nachdem er bei der Pleite gegen Real Madrid zwei Gegentore verschuldet hatte, habe er und auch seine Familie zahlreiche Morddrohungen erhalten.
„Ich habe die Drohungen nicht gelesen, aber es waren Morddrohungen gegen mich und die Familie, was die Polizei so ernst genommen hat, dass die dann halt bei mir 24 Stunden Wache gestanden haben. Das ist auch nicht so geil, wenn du siehst, dass die Polizei bei dir stehen muss“, so Karius.
Letztes Spiel für die „Reds“
Das verlorene Finale war für den mittlerweile 33-Jährigen das letzte Spiel im Liverpool-Trikot, erst wurde der Goalie an Besiktas, dann an Union Berlin verliehen, 2022 unterschrieb er für zwei Jahre bei Newcastle.
Mittlerweile steht der deutsche Keeper bei Schalke 04 zwischen den Pfosten. Mit den „Knappen“ gelang ihm in der vergangenen Saison der Aufstieg in die Bundesliga.
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