239 Tage mussten die Fans auf diesen Moment warten

Kaum ein Verein im österreichischen Profi-Fußball ließ seine Anhängerschaft in den vergangenen Monaten derartig leiden wie Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz. In der gesamten Ligasaison 2025/26 landete man nur drei (!) Siege – dass es zu keinem Abstieg kam, lag nur daran, dass andere Teams finanziell die Segel streichen mussten. Eine Durststrecke hat den Fans aber besonders weh getan.