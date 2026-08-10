239 Tage mussten die Fans auf diesen Moment warten

Kaum ein Verein im österreichischen Profi-Fußball ließ seine Anhängerschaft in den vergangenen Monaten derartig leiden wie Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz. In der gesamten Ligasaison 2025/26 landete man nur drei (!) Siege – dass es zu keinem Abstieg kam, lag nur daran, dass andere Teams finanziell die Segel streichen mussten. Eine Durststrecke hat den Fans aber besonders weh getan.
Der Jubel bei den gut 1000 Fans, die am Samstag den Weg ins Bregenzer ImmoAgentur Stadion gefunden hatten, war nach dem 3:2-Sieg ihrer Schwarz-Weißen groß. Kein Wunder, hatten die Anhänger auf einen Liga-Heimsieg doch schon lange warten müssen.
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