Rauchsäule über Wiener City fordert Einsatzkräfte

Am Montagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, stieg eine riesige Rauchsäule über den Dächern Wiens auf. Der Grund: In einem Dachgeschoss eines Hauses am Tiefen Graben gingen Flammen auf.
Spektakuläre Szenen am Nachmittag in Wien: Kurz nach 14 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr alarmiert. Im Dachgeschoss eines Hauses am Tiefen Graben in der Wiener Innenstadt begann es zu brennen. Insgesamt acht Einsatzfahrzeuge mit 40 Feuerwehrleuten standen im Einsatz. Sie mussten das Dach öffnen, um an das Feuer zu geraten. Die Löschleitung wurde über eine Drehleiter gelegt. Einige Stunden standen die Florianis im Einsatz.
Gegen 16 Uhr hieß es dann: „Brand aus!“. Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Was die Ursache für die Flammen war, ist jetzt Gegenstand von Ermittlungen.
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