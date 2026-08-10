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Flammen aus Dachboden

Rauchsäule über Wiener City fordert Einsatzkräfte

Wien
10.08.2026 14:51
In dem Haus begann es aus bislang unbekannten Gründen zu brennen.
In dem Haus begann es aus bislang unbekannten Gründen zu brennen.(Bild: zVg)
Porträt von Hannah Neudeck
Von Hannah Neudeck

Am Montagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, stieg eine riesige Rauchsäule über den Dächern Wiens auf. Der Grund: In einem Dachgeschoss eines Hauses am Tiefen Graben gingen Flammen auf. 

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Spektakuläre Szenen am Nachmittag in Wien: Kurz nach 14 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr alarmiert. Im Dachgeschoss eines Hauses am Tiefen Graben in der Wiener Innenstadt begann es zu brennen. Insgesamt acht Einsatzfahrzeuge mit 40 Feuerwehrleuten standen im Einsatz. Sie mussten das Dach öffnen, um an das Feuer zu geraten. Die Löschleitung wurde über eine Drehleiter gelegt. Einige Stunden standen die Florianis im Einsatz. 

In dem Dachgeschoss des Hauses begann es plötzlich zu brennen.
In dem Dachgeschoss des Hauses begann es plötzlich zu brennen.(Bild: zVg)

Gegen 16 Uhr hieß es dann: „Brand aus!“. Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Was die Ursache für die Flammen war, ist jetzt Gegenstand von Ermittlungen.

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