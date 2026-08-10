Rauchsäule über Wiener City fordert Einsatzkräfte

Spektakuläre Szenen am Nachmittag in Wien: Kurz nach 14 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr alarmiert. Im Dachgeschoss eines Hauses am Tiefen Graben in der Wiener Innenstadt begann es zu brennen. Insgesamt acht Einsatzfahrzeuge mit 40 Feuerwehrleuten standen im Einsatz. Sie mussten das Dach öffnen, um an das Feuer zu geraten. Die Löschleitung wurde über eine Drehleiter gelegt. Einige Stunden standen die Florianis im Einsatz.