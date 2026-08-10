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Marius bleibt mit Fußfessel im Hausarrest

Royals
10.08.2026 14:55
Marius Borg Høiby muss weitere vier Wochen U-Haft im Hausarrest absitzen.
Marius Borg Høiby muss weitere vier Wochen U-Haft im Hausarrest absitzen.(Bild: Viennareport)
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Von krone.at

Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, muss weitere vier Wochen in Untersuchungshaft bleiben. Das entschied das Bezirksgericht in Oslo der Nachrichtenagentur NTB zufolge. Wie bisher verbringt der 29-Jährige diese mit einer Fußfessel im Hausarrest.

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Høiby war im Juni zu vier Jahren Haft verurteilt worden, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht sowie Gewalt gegen eine Ex-Freundin. Gegen sie besteht ein Kontaktverbot, gegen das der Norweger bereits mehrfach verstoßen hat.

Marius verbringt seinen Hausarrest mit Fußfessel bei Mama Mette-Marit auf Schloss Skaugum. Die ...
Marius verbringt seinen Hausarrest mit Fußfessel bei Mama Mette-Marit auf Schloss Skaugum. Die U-Haft wurde jetzt bis Anfang September verlängert.(Bild: AP/Lise Aserud)

Gericht sieht Wiederholungsgefahr
Die Polizei sieht die Gefahr, dass Høiby weitere Straftaten begeht und hatte deshalb eine Verlängerung des Hausarrests mit Fußfesseln gefordert. Dem stimmte das Gericht nun zu.

Høiby hingegen verlangte eine Freilassung unter der Auflage, sich von bestimmten Gebieten fernzuhalten. Das Gericht lehnte seinen Antrag ab.

Anwalt prüft Berufung
Der Verteidiger des Sohnes von Mette-Marit, Petar Sekulic, erklärte laut NTB, dass er die Entscheidung des Gerichts nun gemeinsam mit Høiby prüfen und eine mögliche Berufung abwägen werde.

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Die Verlängerung der U-Haft gilt bis zum 7. September, Høiby darf etwa zum Arzt gehen oder kranke Familienangehörige besuchen. Der 29-Jährige muss sich zudem regelmäßigen Drogentests unterziehen.

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