Zuckerberg lobbyiert für lockere KI-Regulierung

China-Start-ups sorgten für Aufsehen

In den vergangenen Jahren haben chinesische Start-ups wie DeepSeek oder Moonshot mit ihren KI-Modellen wiederholt international für Aufsehen gesorgt. Sie sind westlichen Produkten technologisch ebenbürtig, kosten aber nur einen Bruchteil. Die Anbieter erreichen dies unter anderem damit, dass sie auf Open Source und Open Weight setzen.