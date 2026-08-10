Feuer in illegaler Fabrik: 16 Arbeiter getötet

Bei dem Betrieb handelte es sich um eine Sofa-Fabrik, in der Polstermöbel hergestellt wurden. Dazu gehören unter anderem Sofas und Sessel, deren Sitz- und Rückenflächen mit Materialien wie Schaumstoff und Stoff oder Kunstleder gepolstert werden. Gerade solche Materialien können bei einem Feuer schnell brennen und eine starke Rauchentwicklung verursachen.