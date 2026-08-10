Isabell Werth: „Pferde sind wie Lebenspartner“

Isabell Werth ist eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der Welt – und das in einer Disziplin, die den meisten Menschen nicht ganz so geläufig ist: Dressurreiten. Doch mit sage und schreibe 14 Olympia-Medaillen, davon acht in Gold und unzähligen WM- und EM-Titeln hat sie bereits Geschichte geschrieben – und denkt mit 57 nicht daran, die Stiefel an den Nagel zu hängen.
Wer mit Isabell Werth spricht, der merkt schnell: Starallüren sind ihr fremd. Im Gegenteil – mit der achtfachen Olympiasiegerin plaudert es sich erfrischend locker. Und mit jedem Satz merkt man die Liebe zu ihren Pferden und dem Reitsport.
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