Rekordhalter muss sich vor der Hochzeit beeilen

Es läuft wieder, oder besser: Er läuft wieder. Niederösterreichs Sprint-Ass Markus Fuchs ist nach eineinhalbjähriger Verletzungsmisere im wahrsten Sinne des Wortes als Letzter noch zur EM in Birmingham gehechtet. Die Europameisterschaft 2024 will er aus dem Kopf verbannen, seiner Verlobten dafür ein Hochzeitsgeschenk machen.
„Tut mir leid, ich hab auf die Zeitverschiebung vergessen“, lachte Sprint-Ass Markus Fuchs beim Telefonat mit der „Krone“. Der 30-Jährigen weilt für die anstehende Leichtathletik-EM bereits in Birmingham, steigt am Dienstag über 100 Meter ins Geschehen ein. „Den Start verpasse ich aber fix nicht!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.