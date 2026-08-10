Rekordhalter muss sich vor der Hochzeit beeilen

Es läuft wieder, oder besser: Er läuft wieder. Niederösterreichs Sprint-Ass Markus Fuchs ist nach eineinhalbjähriger Verletzungsmisere im wahrsten Sinne des Wortes als Letzter noch zur EM in Birmingham gehechtet. Die Europameisterschaft 2024 will er aus dem Kopf verbannen, seiner Verlobten dafür ein Hochzeitsgeschenk machen.