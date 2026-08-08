Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab

ORF und Tochtergesellschaften müssten zudem im Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten, natürlich gegen ein angemessenes Entgelt, Privatradios und Mulitplex-Betreibern die Mitbenützung der Sendeanlagen ermöglichen.

Eingespart wird in allen Bundesländern – außer Wien

Zurück zum geheimen Sparplan. Begonnen hat die Streichliste – sie läuft in vier Tranchen – bereits mit der sogenannten Stufe 0 als Test im Mai in Oberösterreich. Gemeinden mit ingesamt 2500 Seher und Hörer waren demnach die ersten Versuchskaninchen. Am 18. August geht die Standortreduktion, ebenfalls in Oberösterreich sowie Kärnten, weiter. Betroffen sind dort Orte mit gesamt 23.700 Zwangsgebührenzahler.