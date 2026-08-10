Hütten geht das Wasser aus: „Waschen uns im Bach“

„Das Wasser wird knapp, jeder Tropfen zählt“, macht der Österreichische Alpenverein auf die Trockenheit, die sich natürlich auch auf den Bergen bemerkbar macht, aufmerksam. „Unser Wasser kommt von einer Quelle. Die ist mittlerweile voll versiegt, es tröpfelt nur mehr“, schildert etwa Karin Braun, Pächterin des Mittereckerstüberls auf 752 Metern Seehöhe im Toten Gebirge.