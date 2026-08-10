Bei Rekordjagd auch Bergsteigern in Not geholfen

1000 Kilometer und 11.000 Höhenmeter mit dem Rad, 100 km und 9.000 Höhenmeter zu Fuß. Und alles in vier Tagen, vier Stunden und 40 Minuten. Bei seinem Rekord bei den „Seven Summits Austria“ half Michael Strasser am Großvenediger aber auch einer in Not geratenen Vierer-Seilschaft: „Da ist es voll egal, wie viel Zeit das dauert.“
Vor zehn Jahren fuhr Michael Strasser mit dem Rad von Kairo nach Kapstadt in 34 Tagen und elf Stunden. 2018 legte der in Wien lebende Niederösterreicher die knapp 23.000 Kilometer von Alaska nach Patagonien in 84 Tagen, 11 Stunden und 50 Minuten zurück – beides Weltrekorde! Und dennoch sagte der heute 43-Jährige nach seinem jüngsten Projekt: „Das war definitiv die stärkste sportliche Leistung meines Lebens.“ Strasser schaffte die „Seven Summits Austria“ in vier Tagen, vier Stunden und 40 Minuten, unterbot die bisherige Bestmarke um elf Stunden.
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