EU-Kommissar Brunner: „Verstehe Ärger der Tiroler“

EU-Kommissar Magnus Brunner betont im „Krone“-Interview, dass Dauerkontrollen an deutschen Grenzen wie bei Kufstein keine Lösung sind. Er ist für gezielte Überwachung im Hinterland.
„Krone“: Seit Jahren gibt es, wenn wir etwa an die Grenze Tirols zu Bayern nach Kufstein blicken, Grenzkontrollen der deutschen Polizei. Diese sind nicht nur ärgerlich, sondern eigentlich eine Provokation, da sie mit dem Schengener Abkommen nicht vereinbar sind. Warum darf Deutschland das machen?
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