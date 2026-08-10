Tochter von Bruce Willis und Demi Moore sagte Ja!

Tallulah Willis hat Ja gesagt! Die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore hat sich getraut und ihren Liebsten, Musiker Justin Acee, in Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho das Jawort gegeben. In einem Traum in Weiß von Balenciaga-Stardesigner Pierpaolo Piccioli.
Die „Vogue“ veröffentlichte Bilder von Tallulahs letzter Anprobe vor dem Ja, aber auch die Promi-Tochter teilte einen Schnappschuss von ihrem Brautlook. Und der hatte es wahrlich in sich!
Brautkleid in 712 Arbeitsstunden gefertigt
Das traumhafte Brautkleid wurde in unglaublichen 712 Arbeitsstunden gefertigt, 405 Stunden flossen in die Anpassung und Änderung im Atelier. Denn das Wow-Dress, in das sich die jüngste Tochter von Willis und Moore verliebt hat, war eines der ersten Brautdesigns von Piccioli für Balenciaga.
Diese Fotos ihres finalen Brautlooks veröffentlichte Tallulah Willis auf ihrem Instagram-Account:
Dass da auch der Schleier ein Unikat ist, versteht sich fast von selbst. Neun Stunden Handarbeit flossen in den zarten Stoff, der den Look der Braut perfekt machte, gefertigt.
War Bruce bei Hochzeit dabei?
Nach der Anprobe, bei der natürlich auch die stolze Brautmutter Demi Moore dabei war, wurde gefeiert. Aber nicht etwa mit Austern und Kaviar, sondern ganz lässig mit Pommes. „Meine Familie ist hier, ich probiere dieses Kleid an und erlebe einen richtigen Prinzessinnenmoment“, schwärmte Tallulah über die „Schönheit und Magie“ dieses außergewöhnlichen Moments.
Nur eine Frage bleibt unbeantwortet, nämlich die, ob Bruce Willis, der an frontotemporaler Demenz leidet, am schönsten Tag im Leben seiner Tochter mit dabei war. Wie „TMZ“ berichtete, ist unklar, ob der Action-Star seiner Tochter ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen konnte. 2024 erklärte Tallulah nämlich, dass sie hoffe, dass ihr Vater sie zum Altar führen werde.
Die Verlobung mit Justin Acee machte die Tallulah übrigens ebenfalls 2024 öffentlich. Damals postete sie ein Foto des Antrags auf einem mit Rosenblättern übersäten Weg, das sie mit den Worten „Jeden Tag“ kommentierte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.