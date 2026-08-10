Tochter von Bruce Willis und Demi Moore sagte Ja!

War Bruce bei Hochzeit dabei?

Nach der Anprobe, bei der natürlich auch die stolze Brautmutter Demi Moore dabei war, wurde gefeiert. Aber nicht etwa mit Austern und Kaviar, sondern ganz lässig mit Pommes. „Meine Familie ist hier, ich probiere dieses Kleid an und erlebe einen richtigen Prinzessinnenmoment“, schwärmte Tallulah über die „Schönheit und Magie“ dieses außergewöhnlichen Moments.