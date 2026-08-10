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Brit-Chic meets Tracht

Victoria Swarovski verzaubert mit coolen Dirndln

Star-Style
10.08.2026 15:01
Ein bisschen Brit-Chic und ganz viel Tradition: Victoria Swarovski sorgt mit ihrer neuen ...
Ein bisschen Brit-Chic und ganz viel Tradition: Victoria Swarovski sorgt mit ihrer neuen Trachtenkollektion für Krüger für Staunen.(Bild: Krone-Collage/© Olga Rubio Dalmau/Krüger Dirndl)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

An dieser Dirndl-Kollektion kommt man jetzt einfach nicht vorbei! Denn bereits zum neunten Mal griff Victoria Swarovski für die Marke Krüger zu Stift und Stoff und kreierte eine Trachten-Kollektion mit persönlicher Handschrift. Und die Stücke können sich wahrlich sehen lassen!

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Wenn sich der Sommer schön langsam dem Ende zuneigt, wird es wieder Zeit für Tracht. Denn im Herbst heißt es bekanntlich in München wieder „O‘zapft is“ und auch in Österreich wird auf der Wiener Wiesn gefeiert.

„Gustl“ durfte mit Frauerl Victoria modeln
Wer noch auf der Suche nach einem neuen Dirndl ist, der sollte auf jeden Fall einen Blick auf die neuen Kreationen von Victoria Swarovski werfen. Die Moderatorin und die Marke Krüger sind nämlich schon längst ein eingespieltes Team, weshalb Swarovskis neueste Kollektion wieder Stück für Stück ein absoluter Hingucker ist.

Dackel „Gustl“ modelte mit Frauerl Victoria Swarovski für deren neue Dirndl-Kollektion.
Dackel „Gustl“ modelte mit Frauerl Victoria Swarovski für deren neue Dirndl-Kollektion.(Bild: © Olga Rubio Dalmau/Krüger Dirndl)

Das findet sicherlich auch Dackel „Gustl“, der als Model auf dem Arm seines Frauerls eine tolle Figur machte. 

Heritage-Muster stehen im Mittelpunkt
Inspirieren ließ sich die Tiroler Tausendsassarin bei der neuen Linie übrigens von einem der prägendsten Trends der Saison: dem Revival klassischer Heritage-Muster. So finden sich in der Kollektion Karos, die an die Kilts der Schotten erinnern, aber klassische Glen Checks oder Fischgrätenstrukturen, die den Trachtenstücken einen Hauch von britischem Country Chic verleihen. 

Swarovski ließ sich bei ihrer neuesten Kollektion von den Trends des Jahres inspirieren.
Swarovski ließ sich bei ihrer neuesten Kollektion von den Trends des Jahres inspirieren.(Bild: © Olga Rubio Dalmau/Krüger Dirndl)
Hingucker-Details und edle Stoffe machen die Stücke zu wahren Meisterwerken.
Hingucker-Details und edle Stoffe machen die Stücke zu wahren Meisterwerken.(Bild: © Olga Rubio Dalmau/Krüger Dirndl)
Mit den neuesten Kreationen von Victoria Swarovski ist man für die Wiesn-Zeit gerüstet.
Mit den neuesten Kreationen von Victoria Swarovski ist man für die Wiesn-Zeit gerüstet.(Bild: © Olga Rubio Dalmau/Krüger Dirndl)

Die Farben des Herbsts sind in der Kollektion mit Orange-Rot, Senfgelb oder Dunkelgrün ebenso vertreten wie warme Erdtöne wie Beige oder Braun, aber auch ein sattes Dunkelblau. 

„Tradition auf moderne und persönliche Weise interpretiert“
„Mit jeder Kollektion ist es mein Ziel, Tradition auf eine moderne und persönliche Weise neu zu interpretieren. Für die neue Linie haben mich vor allem klassische Heritage-Elemente, hochwertige Materialien und zeitlose Eleganz inspiriert”, erklärte Swarovski über ihre neuen Kreationen.

Das Dirndl in Orange-Rot ist ein echter Hingucker.
Das Dirndl in Orange-Rot ist ein echter Hingucker.(Bild: © Olga Rubio Dalmau/Krüger Dirndl)
Bei den Farben ihrer Designs orientierte sich Victoria Swarovski an den Tönen des Herbsts. Neben ...
Bei den Farben ihrer Designs orientierte sich Victoria Swarovski an den Tönen des Herbsts. Neben warmen Weinrot ...(Bild: © Olga Rubio Dalmau/Krüger Dirndl)
... gibt es auch ein Modell in sattem Dunkelgrün.
... gibt es auch ein Modell in sattem Dunkelgrün.(Bild: © Olga Rubio Dalmau/Krüger Dirndl)

„Gemeinsam mit Krüger ist eine Kollektion entstanden, die feminine Silhouetten, liebevolle Details und aktuelle Modetrends mit der besonderen Ästhetik der Tracht verbindet“, fuhr sie fort. Daher sei ihre Kollektion auch „modern, vielseitig und gleichzeitig authentisch“ geworden, freute sich die 32-Jährige.

Tracht mit dem gewissen Etwas
Bei ihren Designs hat Swarovski übrigens an alles gedacht: So gibt es nicht nur sechs verschiedene Dirndl-Modelle, sondern auch passende Blusen, Jacken sowie moderne Mieder-Rock-Kombinationen. 

Karomuster, die an die Kilts der Schotten erinnern, sind ebenfalls wichtiger Bestandteil von ...
Karomuster, die an die Kilts der Schotten erinnern, sind ebenfalls wichtiger Bestandteil von Swarovskis neuer Krüger-Kollektion.(Bild: © Olga Rubio Dalmau/Krüger Dirndl)
Eins ist fix: Am Oktoberfest ist man in Swarovskis neuen Kreationen ein absoluter Blickfang.
Eins ist fix: Am Oktoberfest ist man in Swarovskis neuen Kreationen ein absoluter Blickfang.(Bild: © Olga Rubio Dalmau/Krüger Dirndl)
Die 32-Jährige designte bereits zum neunten Mal für die Marke Krüger.
Die 32-Jährige designte bereits zum neunten Mal für die Marke Krüger.(Bild: © Olga Rubio Dalmau/Krüger Dirndl)

Aufwendige Jacquardstoffe, strukturierte Wollqualitäten und feine Samtdetails verleihen den Looks Tiefe und Textur. Besondere Details wie Flügelärmel, aufwendige Knopflösungen und sorgfältig platzierte Kristalle setzen modische Akzente, ohne den traditionellen Charakter der Trachtenstücke zu verlieren.

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Ergänzt wird die Linie durch zwei Herrenlooks aus Hemd, Weste und Lederhose, die den Heritage-Gedanken der Kollektion aufgreifen und modern interpretieren. 

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