Victoria Swarovski verzaubert mit coolen Dirndln

„Gustl“ durfte mit Frauerl Victoria modeln

Wer noch auf der Suche nach einem neuen Dirndl ist, der sollte auf jeden Fall einen Blick auf die neuen Kreationen von Victoria Swarovski werfen. Die Moderatorin und die Marke Krüger sind nämlich schon längst ein eingespieltes Team, weshalb Swarovskis neueste Kollektion wieder Stück für Stück ein absoluter Hingucker ist.