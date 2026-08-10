Von diesem Tesla gibt es weltweit nur 250 Stück

Der Tiroler Christian Dallapozza ist seit Kurzem stolzer Besitzer einer Sonderanfertigung von Elon Musk. Ein zweites Fahrzeug geht ins Ländle.
Christian Dallapozza, in seinem Brotberuf Arzt, hat eine große Leidenschaft – und die heißt Tesla. „Ich fahre seit mehr als zehn Jahren diese Marke und ich hatte in dieser Zeit schon sieben Teslas“, erzählt der Tiroler. Umso mehr hat er sich vor ein paar Monaten über einen Anruf von Tesla gefreut.
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