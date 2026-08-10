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Erpresste Besitzerin

Jugendlicher klaut Range Rover bei Probefahrt

Wien
10.08.2026 14:27
Ein 16-Jähriger wollte auf dreiste Art und Weise ein Auto stehlen.
Ein 16-Jähriger wollte auf dreiste Art und Weise ein Auto stehlen.(Bild: Stephan Schätzl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit einem ausgeklügelten Plan wollte ein erst 16 Jahre junger Bursche einen Range Rover stehlen. Nach einer Probefahrt mit dem Luxus-Auto verschwand er einfach – und das nicht nur einmal.

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Er tat so, als würde er das Auto kaufen wollen – dann verschwand er einfach damit. Am 31. Juli soll der 16-Jährige im Zuge eines über eine Onlineverkaufsplattform vereinbarten Besichtigungstermins den Wagen probegefahren haben.

Erpresste Autobesitzerin
Unter einem Vorwand habe er die Besitzerin des SUVs zum Aussteigen bewegt und sei anschließend mit dem Fahrzeug geflüchtet. Die Frau alarmierte umgehend die Polizei, die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch negativ. In weiterer Folge soll der 16-Jährige der Fahrzeugbesitzerin per Kurznachricht gedroht haben, das Auto in Brand zu setzen, falls sie ihm nicht 5000 Euro überweise.

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16-Jähriger schlug ein zweites Mal zu
Die Frau kam der Forderung nicht nach und erstattete Anzeige. Am 4. August konnten Polizeibeamte den gestohlenen Pkw schließlich in Wien Simmering abgestellt auffinden, sicherstellen und anschließend der Besitzerin ausfolgen. Noch am selben Abend beobachtete die Frau durch ihr Fenster eine männliche Person, die sich an ihrem Auto zu schaffen machte und erkannte den gesuchten Fahrzeugdieb wieder.

Bedrohte Mann mit Waffe
Der Ehemann der Frau eilte daraufhin zum Fahrzeug und versuchte, den Jugendlichen anzuhalten. Dabei soll der Tatverdächtige versucht haben, den Mann durch das geöffnete Fahrzeugfenster zu schlagen und ihn mit einer vermeintlich echten Schusswaffe bedroht haben. Anschließend flüchtete der Jugendliche erneut mit dem Wagen.

Jugendlicher hatte auch keinen Führerschein
Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf gestern in den frühen Morgenstunden auf der Brünner Straße ein Auto anhielten, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug um den gestohlenen SUV handelte und bei dem Lenker um den gesuchten Tatverdächtigen. Der 16-Jährige – der zu allem Überfluss ohne Führerschein unterwegs war – wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert. Zu den Tatvorwürfen machte er keine Angaben. 

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