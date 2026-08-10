Jugendlicher klaut Range Rover bei Probefahrt

Jugendlicher hatte auch keinen Führerschein

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf gestern in den frühen Morgenstunden auf der Brünner Straße ein Auto anhielten, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug um den gestohlenen SUV handelte und bei dem Lenker um den gesuchten Tatverdächtigen. Der 16-Jährige – der zu allem Überfluss ohne Führerschein unterwegs war – wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert. Zu den Tatvorwürfen machte er keine Angaben.