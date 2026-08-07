Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort

Man kann wohl nur im Ansatz erahnen, was diese Familie in den vergangenen Wochen durchmachen musste: Wie berichtet, hatte eine 36-Jährige aus Vorarlberg im Juli nicht nur ihren Partner, sondern auch die sechs Jahre alte Tochter bei einem Traktorunfall verloren. Ihre zweite Tochter (4) überlebte wie durch ein Wunder. Nach einer unglaublichen Welle der Hilfsbereitschaft meldete sich die Frau nun mit herzergreifenden Zeilen zu Wort.
Dieser Dienstag im Juli hat sich für immer in die Seele gebrannt. Als die 36-Jährige aus Satteins nach vielen Stunden nichts mehr von ihrem Partner (39) und den beiden Töchtern im Alter von vier und sechs Jahren gehört hatte, machte sich die Frau am Vormittag auf, um nach ihrer Familie zu sehen. Der Mann hatte mit den beiden Mädchen die Nacht auf einer Hütte verbringen wollen. Die Frau konnte ihre Lieben aber nicht mehr erreichen.
Mit Traktor verunglückt
Was die zweifache Mutter vorfand, sollte alles für immer verändern: Ihr Lebensgefährte und die beiden Mädchen waren wohl noch am Abend zuvor mit einem Traktor verunglückt. Während der Mann und die Sechsjährige den Unfall nicht überlebt hatten, konnte die Vierjährige schwer verletzt gerettet werden.
Eine langjährige Freundin der Familie startete nur einen Tag danach einen Spendenaufruf auf der Plattform gofundme. Um der kleinen Familie in all dem Schmerz zumindest in finanzieller Hinsicht etwas die Last zu nehmen. Der Aufruf sollte alle Erwartungen übertreffen.
„Nichts mehr so, wie es einmal war“
Am Donnerstag nahm nun die 36-Jährige all ihre Kraft zusammen und meldete sich auf der Spendenseite nach der Tragödie selbst zu Wort. Mit ergreifenden Zeilen des Danks an all jene Menschen, die sich an der Spendenaktion beteiligt haben. „Nach dem tragischen Unfall, bei dem ich meinen geliebten Marcel und meine über alles geliebte Tochter Klara verloren habe, ist für Anna und mich nichts mehr so, wie es einmal war“, beginnt die 36-jährige Sarah ihre Nachricht, auch im Namen ihrer Tochter Anna.
Hinter jeder einzelnen Spende stehen Menschen, die mit uns fühlen, an uns denken und uns in dieser unvorstellbar schweren Zeit helfen möchten.
Sarah (36)
„Mit einer solchen Welle der Unterstützung hätte ich niemals gerechnet. Sie berührt mich zutiefst und macht mich unendlich dankbar“, schreibt sie.
„Ich danke jedem einzelnen Menschen“
„Hinter jeder einzelnen Spende stehen Menschen, die mit uns fühlen, an uns denken und uns in dieser unvorstellbar schweren Zeit helfen möchten. Diese Unterstützung kann unseren Verlust und unseren Schmerz nicht kleiner machen. Sie nimmt mir jedoch viele finanzielle Sorgen und schenkt Anna und mir Sicherheit für unsere Zukunft“, so die 36-Jährige weiter.
„Ich danke jedem einzelnen Menschen, der gespendet, den Spendenaufruf geteilt, liebe Worte geschrieben oder uns auf andere Weise geholfen hat. Eure Anteilnahme, eure Großzügigkeit und euer Mitgefühl bedeuten mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Ich werde niemals vergessen, wie viele Menschen in der dunkelsten Zeit unseres Lebens an unserer Seite standen.“
Mittlerweile kamen mehr als 600.000 Euro an Spenden zusammen.
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