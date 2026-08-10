Nach massivem Felssturz: So geht es jetzt weiter

Nach dem massiven Felssturz Freitagmittag in Längenfeld im Tiroler Ötztal machten sich am Montagvormittag Geologen des Landes ein Bild vor Ort. Felsblöcke im Ausmaß von mehr als zehn Kubikmeter waren ins Tal gedonnert. Die „Krone“ telefonierte mit Bürgermeister Richard Grüner, der die weitere Vorgehensweise schilderte.
Freitag, kurz vor 12 Uhr: Im Längenfelder Ortsteil Au wurde es plötzlich laut. Ein unheimliches Rumpeln, gefolgt von einer Staubwolke schreckte die Bewohner auf. Ein massiver Felssturz war auf eine Weide abgegangen.
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