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In der Landwirtschaft

Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden

Österreich
10.08.2026 10:02
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wie die Österreichische Hagelversicherung am Montagvormittag bekannt gab, haben die extremen Hitzewellen und die anhaltende Dürre Rekordschäden verursacht. Insgesamt wird die Schadenssumme landesweit mit einer Milliarde Euro beziffert! Die Hagelversicherung deckt davon Schäden in der Höhe von 400 Millionen ab.

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Die katastrophalen Dürreschäden sorgen für massive Ernteeinbußen und Futterknappheit für die Tiere. Über alle Bundesländer hinweg waren in den vergangenen Wochen und Monaten massive Niederschlagsdefizite zu verzeichnen. In manchen Regionen fiel seit dem 15. Juni um mehr als 75 Prozent weniger Niederschlag als im zehnjährigen Niederschlagsmittel (2016-2025). Hinzu kommen Hitzetage (Tage mit Temperaturen über 30 Grad) wie noch nie: 42 Hitzetage bis zum Stichtag 10. August, gemessen in der Wiener Innenstadt.

Die Karte zeigt das Niederschlagsdefizit in Österreich von Jänner bis Juli 2026 im Vergleich zur Periode 1991 bis 2020 in Prozent. Besonders im Norden und Nordosten gibt es Regionen mit einem Defizit von über 50 Prozent. Im Westen und Süden ist das Defizit geringer. Quelle: Geosphere Austria.

Eine Milliarde Euro Gesamtschaden
Aufgrund dieser Rekordwerte gibt es Dürreschäden wie noch nie: Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft liegt bei einer Milliarde Euro. Betroffen sind das gesamte Bundesgebiet und sämtliche Kulturen, insbesondere Grünland, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Kürbisse und Soja, aber auch regional Getreide.

Traten früher Dürreschäden alle zehn Jahre auf, sind wir mittlerweile alle zwei bis drei Jahre mit großen Schäden konfrontiert – heuer mit einem traurigen Rekord. Das zeigt uns, dass die Landwirtschaft wie kein anderer Sektor vom Klimawandel betroffen ist. Wenn die hohen Temperaturen bis Ende August anhalten und die Niederschläge ausbleiben, dann werde sich das Schadensausmaß sogar noch klar erhöhen.

Versicherte haben Rechtsanspruch auf Entschädigung
Die gute Nachricht ist: Die Risikovorsorge durch die Bäuerinnen und Bauern ist sehr hoch. 80 Prozent der Ackerflächen und 40 Prozent der Grünlandflächen sind gegen das Risiko Dürre versichert. Die versicherten Betriebe haben somit einen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung“, so Dr. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung, in seinen einleitenden Worten zum gemeinsamen Pressegespräch mit Prof. Dr. Anders Levermann, Leiter der Abteilung Komplexitätsforschung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.

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Bedrohung für Gesellschaft und Wirtschaft
„Die physikalischen Grundlagen sind seit Langem bekannt und durch unzählige Studien bestätigt: Der Klimawandel ist menschengemacht. Was dabei häufig unterschätzt wird, ist die Dynamik, die uns noch bevorsteht. Das Klimasystem reagiert nicht linear – Wetterextreme nehmen dramatisch zu, und zudem gibt es kritische Schwellenwerte. Wenn diese überschritten werden, werden Prozesse ausgelöst, die nicht mehr umkehrbar sind“, heißt es von der Österreichischen Hagelversicherung.

Hitzewellen wie heuer in Zukunft öfter zu erwarten
Einige dieser Schwellen sind bereits überschritten. Das bedeutet, dass Hitzewellen, wie wir sie heuer erleben, in Zukunft immer häufiger auftreten. Dennoch heißt es nicht, dass betroffene Systeme, wie das Schmelzen der Gletscher oder das Auftauen der Permafrostböden, sofort kollabieren. Diese Prozesse ziehen sich über Jahrzehnte hin und das bedeutet, dass wir für mehrere Generationen in einer Phase zunehmender Instabilität leben werden, mit mehr Wetterextremen und größeren Schwankungen, als wir es bisher gewohnt sind.

Zitat Icon

Daher müssen wir jetzt handeln und nicht erst, wenn weitere Kipppunkte überschritten sind.

Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

„Daher müssen wir jetzt handeln und nicht erst, wenn weitere Kipppunkte überschritten sind. Beim Klimaschutz geht es direkt um Versorgungssicherheit, um Wettbewerbsfähigkeit und um geopolitische Unabhängigkeit. Die volkswirtschaftlichen Kosten des Nichthandelns sind enorm, sie übersteigen die Kosten einer konsequenten Transformation deutlich. Das müssen wir endlich ernst nehmen“, so der Experte Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.

Dürre dominiert Schadensbilanz: Versicherte Betriebe haben Rechtsanspruch auf Entschädigung – Schäden führen zu sinkender Selbstversorgung „Der Gesamtschaden in der österreichischen Landwirtschaft liegt aufgrund der Dürre aus heutiger Sicht bei einer Milliarde Euro, und weitere 80 Millionen Euro kommen durch Frost, Hagel, Sturm und Überschwemmung hinzu“, so Weinberger zur aktuellen Schadensbilanz. „Wir zahlen rasch aus. Wir sind ein verlässlicher Partner“, betonte Weinberger. Man habe weltweit 36 Rückversicherungen.

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Er führt weiter aus: „Diese Zahlen führen uns drei Dinge deutlich vor Augen: Kein anderer Wirtschaftssektor ist so verwundbar wie die standortgebundene Landwirtschaft mit ihrer Werkstatt unter freiem Himmel. Rund 80 Prozent des Ertrags hängen unmittelbar vom Wetter ab. Viele bäuerliche Betriebe sind durch den vom menschengemachten Klimawandel massiv gefährdet. Die ständige Sorge um die eigene Existenz bedeutet für die betroffenen Landwirtinnen und Landwirte eine enorme psychische Belastung.

Bilanz der Hagelversicherung Grundlage für Hilfspaket
Die Dürre-Schadenbilanz der Hagelversicherung ist laut Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) „eine zentrale Grundlage“ für die weiteren Entscheidungen der Bundesregierung und der Länder für das geplante Bauern-Hilfspaket. Am Montagnachmittag lädt Totschnig zu einem Runden Tisch, um weitere Schritte zu erörtern

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