Höchste Absturzgefahr! Familien mit Babys gerettet

Dramatische Rettung von Brüderpaar

14 Personen wurden vom Notarzthubschrauber Martin 8 bzw. der Libelle Tirol geborgen – zahlreiche davon am Tau. Flugretter Stephan Kuen ("Martin 8") schildert im Gespräch mit der „Krone“ die dramatische Rettung von zwei Buben aus der steilen Rinne. „Ich habe mir einen Stand gebaut und dann einen der Buben, der sich gefährlich im Bereich einer Felsplatte befand, gesichert. Dann habe ich uns abgeseilt zum Bruder des Kindes, von dort wurden wir ausgeflogen“, erzählt Kuen.