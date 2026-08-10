Wienerberger-CEO Scheuch tritt überraschend zurück

Nach mehr als 17 Jahren an der Spitze des börsenotierten Unternehmens legt Heimo Scheuch überraschend sein Amt als Chef von Wienerberger zurück. Der 59-jährige Kärntner bat aus gesundheitlichen Gründen um Auflösung seines Vertrages.
Nähere Angaben zu seiner Krankkeit machten weder Scheuch noch das Unternehmen. Als interimistischer Nachfolger wurde Gerhard Hanke, COO Zentral & Ost und bisher stellvertretender CEO, ernannt. Der Konzern leite nun eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger ein, gab er in einer Aussendung bekannt.
Scheuch kommentierte seinen Abschied mit einem weinenden Auge – sprach seinem Nachfolger aber vollstes Vertrauen aus: „Wienerberger ist seit dreißig Jahren mein Zuhause – von meinen Anfängen als Assistent des Vorstands bis hin zur Führung des Konzerns als CEO. Ich hatte mich darauf gefreut, mein Mandat wie geplant fortzuführen. Doch es ist an der Zeit, mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren. Ich übergebe das Unternehmen in die besten Hände.“
Weltweit führender Ziegelhersteller
Wienerberger, bekannt geworden als Ziegelhersteller, gilt mittlerweile als führender Anbieter von ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung und größter Ziegelproduzent weltweit. Das Unternehmen hat mehr als 20.000 Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftet mit mehr als 200 Produktionsstandorten einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro und zuletzt einen Gewinn von gut 750 Millionen Euro.
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