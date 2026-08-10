Wienerberger-CEO Scheuch tritt überraschend zurück

Scheuch kommentierte seinen Abschied mit einem weinenden Auge – sprach seinem Nachfolger aber vollstes Vertrauen aus: „Wienerberger ist seit dreißig Jahren mein Zuhause – von meinen Anfängen als Assistent des Vorstands bis hin zur Führung des Konzerns als CEO. Ich hatte mich darauf gefreut, mein Mandat wie geplant fortzuführen. Doch es ist an der Zeit, mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren. Ich übergebe das Unternehmen in die besten Hände.“