NÖM ruft Vanillejoghurt zurück

Die NÖM AG hat am Montag aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes das Produkt NÖM Mix Vanille, 180 Gramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.08.2026 zurückgerufen. Es besteht die Möglichkeit, dass darin Spuren von Pistazien, einem Allergen, das nicht auf der Verpackung aufgelistet ist, enthalten sind.
Konsumenten mit Pistazien-Allergie werden aus diesem Grund aufgefordert, dieses Produkt nicht zu konsumieren! Für Personen ohne Pistazien-Allergie ist der Verzehr des Joghurts unbedenklich. Das niederösterreichische Unternehmen bittet, alle betroffenen Vanillejoghurts zur Verkaufsstelle zurückzubringen. Die retournierte Ware wird selbstverständlich auch ohne Vorlage eines Kassenbons ersetzt.
Andere Produkte sind nicht betroffen
Alle übrigen Produkte von NÖM mit anderem Mindesthaltbarkeitsdatum, darunter auch die Mix-Sorten, sind nicht betroffen und können weiterhin bedenkenlos gekauft und verzehrt werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist am Deckel der Verpackung jedes einzelnen Produkts abzulesen.
Die Handelspartner wurden bereits informiert und aufgefordert alle betroffenen Produkte sofort aus dem Regal zu nehmen. Es wird versichert, dass seitens der proaktiven Qualitätssicherung alle Maßnahmen zur Vermeidung solcher Vorfälle getroffen werden.
Bei Fragen steht das Konsumentenservice unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 800 500 von Montag bis Freitag zwischen 7:00 bis 16:00 Uhr sowie unter der E-Mail-Adresse konsumenten.service@noem.at zur Verfügung.
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