NÖM ruft Vanillejoghurt zurück

Andere Produkte sind nicht betroffen

Alle übrigen Produkte von NÖM mit anderem Mindesthaltbarkeitsdatum, darunter auch die Mix-Sorten, sind nicht betroffen und können weiterhin bedenkenlos gekauft und verzehrt werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist am Deckel der Verpackung jedes einzelnen Produkts abzulesen.