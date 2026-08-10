400 m Hürden: Pressler und Dlauhy im EM-Semifinale

Lindner über 100 Meter out

Im Sprint über 100 m verpasste Magdalena Lindner das Semifinale als 14. in den Vorläufen in 11,32 Sek. um eine Hundertstel bzw. um zwei Plätze. Isabel Posch kam nicht über eine Zeit von 11,48 Sek. hinaus und belegte den 19. Rang. Mit ihrer Leistung war Lindner aber zufrieden. „Ich bin in meinem Leben erst zweimal schneller gelaufen. Schade, dass es um eine Hundertstel zu wenig war. Der Lauf war trotzdem gut, ich muss zufrieden sein“, sagte die Niederösterreicherin. Am Start habe sie nicht gut reagiert und die Zeit verloren, erklärte Lindner im ORF. Die Vorarlbergerin Posch bezeichnete ihren Auftritt als „recht enttäuschend“.