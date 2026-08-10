Sechs Verletzte bei Abbiegeunfall in Gantschier

Ereignet hat sich der Verkehrsunfall um kurz nach 10 Uhr im Kreuzungsbereich der L188 mit dem Rätikonweg. Ein Pkw-Lenker, der auf der Montafonerstraße talwärts unterwegs war, beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem anderen Auto.