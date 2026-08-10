Sechs Verletzte bei Abbiegeunfall in Gantschier

Ereignet hat sich der Verkehrsunfall um kurz nach 10 Uhr im Kreuzungsbereich der L188 mit dem Rätikonweg. Ein Pkw-Lenker, der auf der Montafonerstraße talwärts unterwegs war, beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem anderen Auto.
Vier Rettungswagen im Einsatz
Bei dem überaus heftigen Aufprall zogen sich die insgesamt sechs Insassen beider Fahrzeuge Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Rote Kreuz rückte mit vier Rettungswagen zur Unfallstelle aus. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden alle sechs Personen ins LKH Bludenz eingeliefert.
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