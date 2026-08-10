Steirischer Kosmetikpionier will Milliarde knacken

Was 1996 als Vision als kleines Start-up auf einem Dachboden in Hartberg begann, ist heute ein internationales Erfolgsunternehmen. Ringana-Gründer Andreas Wilfinger (57) und seine Partnerin Ulla Wannemacher (54) starteten mit einem klaren Ziel vor Augen: Kosmetik ohne künstliche Konservierungsstoffe, ohne Mikroplastik und ohne Mineralöle und Nahrungsergänzungsmittel mit reiner Pflanzenkraft und maximaler Wirkstoffpower - und das ganz frisch. Die Ausgangsidee? Der eigene Sohn kam mit einer geschenkten Zahnpasta vom Kindergarten nach Hause – die Inhaltsstoffe alarmierten die Eltern und brachten die Geschäftsidee ins Rollen.