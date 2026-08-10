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Erster Lufthansa-Jet mit Starlink-Wifi vor Start

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10.08.2026 14:23
Die Lufthansa gehört weltweit zu den ersten Airlines, die Starlink anbieten.
Die Lufthansa gehört weltweit zu den ersten Airlines, die Starlink anbieten.(Bild: Lufthansa)
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Von krone.at

Die Lufthansa Gruppe rüstet ihre komplette Flotte mit dem Satelliten-Internet des US-Anbieters Starlink aus. Als Erstes wird am 19. August ein Mittelstrecken-Airbus A320neo der Kerngesellschaft Lufthansa mit dem neuen Wifi-Angebot abheben, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. 

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Passagiere können dann an Bord mit Hochgeschwindigkeit auf eigenen Geräten im Internet surfen, Inhalte streamen oder in ihrem Firmennetz arbeiten. Die Online-Bandbreite werde in vielen Fällen die Internetverbindungen zu Hause oder im Büro übertreffen, wirbt die Lufthansa.

Für alle Airlines der Lufthansa Gruppe liegen bereits Ausbaupläne vor.
Für alle Airlines der Lufthansa Gruppe liegen bereits Ausbaupläne vor.(Bild: Lufthansa)

Die Fluggesellschaft gehört damit weltweit zu den ersten Airlines, die Starlink anbieten. Zahlreiche Airlines haben bereits angekündigt, auf Starlink umsteigen zu wollen. In Europa gehört Air Baltic zu den Vorreitern.

Kostenfrei nach Anmeldung
Das Surfen im Internet soll für alle Statuskunden wie auch für Passagiere kostenfrei bleiben, die sich ein Nutzerkonto zur sogenannten Travel-ID anlegen, kündigte die Lufthansa an. Zum Investitionsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben. Die notwendige Technik wird während geplanter Wartungstermine in den Flugzeugen installiert. „Bis 2029 werden alle rund 850 Flugzeuge der Gruppe mit dieser Technologie ausgestattet sein“, erklärt Vorstandsmitglied Dieter Vranckx.

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Für alle Airlines der Gruppe lägen bereits Ausbaupläne vor, erklärte eine Sprecherin. Neben der A320-Flotte der Lufthansa sind zunächst Flugzeuge der Tochtergesellschaften Swiss, Austrian und Brussels Airlines an der Reihe.

Neue Etikette in der Kabine
Für das neue Angebot über das Portal „Lufthansa Group WiFi“ wurden Benutzerregeln entworfen, denen Nutzer zunächst zustimmen müssen. Unter anderem seien die Fluggäste angehalten, beim Abspielen von Audio- und Videoinhalten immer Kopfhörer zu tragen, auf Sprach- und Videoanrufe zu verzichten und keine Live-Streams von Bord zu senden.

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