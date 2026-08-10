Erster Lufthansa-Jet mit Starlink-Wifi vor Start

Kostenfrei nach Anmeldung

Das Surfen im Internet soll für alle Statuskunden wie auch für Passagiere kostenfrei bleiben, die sich ein Nutzerkonto zur sogenannten Travel-ID anlegen, kündigte die Lufthansa an. Zum Investitionsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben. Die notwendige Technik wird während geplanter Wartungstermine in den Flugzeugen installiert. „Bis 2029 werden alle rund 850 Flugzeuge der Gruppe mit dieser Technologie ausgestattet sein“, erklärt Vorstandsmitglied Dieter Vranckx.