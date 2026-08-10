Der Wohlriechende: Wischroboter Eufy S2 im Test

Die chinesische Haushaltsrobotermarke Eufy, die zum Tech-Konzern Anker gehört, bringt einen neuen Saug- und Wischroboter der High-End-Klasse nach Österreich. Von Mitbewerbern unterscheidet sich der S2 durch eine geringe Bauhöhe ohne Sensorturm und – als Novum – ein integriertes Beduftungssystem. Also alles dufte? Krone+ hat den Test.
Der Eufy S2 zählt zur Klasse der wartungsarmen Saug- und Wischroboter mit Reinigungsstation, die Tanks für Frisch- und Schmutzwasser enthält. Statt klassischer Mopps gibt es die in der Oberklasse zunehmend populäre Wischwalze am Heck, außerdem soll er es mit einer starken Saugkraft von 30.000 Pascal mit Rivalen wie Dreame und Roborock aufnehmen. Gelingt das? Im Test machte der S2 manches besser – aber zeigte auch Schwächen.
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