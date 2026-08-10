Babymord an Grenze: 5 Familienmitglieder angeklagt

Der Fall schockte das Land: Im Jänner wurde beim Grenzübergang Nickelsdorf ein totes Neugeborenes entdeckt. Zurückgelassen in einer Sporttasche, diese abgestellt neben einem Mistkübel. Auf einer Kameraaufnahme war laut „Krone“-Informationen zu sehen, wie eine Verdächtige Ende Jänner mit einer schwarzen Tasche aus einem Bus aus Rumänien ausstieg, in Richtung eines toten Kamerawinkels ging und das Baby – ein Mädchen – in der Tasche ablegte.