Babymord an Grenze: 5 Familienmitglieder angeklagt

Im Fall der am Grenzübergang Nickelsdorf im Burgenland gefundenen Babyleiche ist nun Anklage gegen alle fünf beschuldigten Familienmitglieder erhoben worden.
Der Fall schockte das Land: Im Jänner wurde beim Grenzübergang Nickelsdorf ein totes Neugeborenes entdeckt. Zurückgelassen in einer Sporttasche, diese abgestellt neben einem Mistkübel. Auf einer Kameraaufnahme war laut „Krone“-Informationen zu sehen, wie eine Verdächtige Ende Jänner mit einer schwarzen Tasche aus einem Bus aus Rumänien ausstieg, in Richtung eines toten Kamerawinkels ging und das Baby – ein Mädchen – in der Tasche ablegte.
Laut Obduktion war das Mädchen lebend auf die Welt gekommen und unter Fremdeinwirkung gestorben. Die Todesursache war ein Schädel-Hirn-Trauma. Der damals erst 17-jährigen Mutter des Säuglings wird die Tötung eines Kindes bei der Geburt vorgeworfen, vier weiteren Familienangehörigen Beteiligung an einem Mord, erläuterte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag.
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