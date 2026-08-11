Lottosieger hat sich noch immer nicht gemeldet

Keine Eile geboten

Stress hat der Sieger aber ohnedies nicht. Vorerst darf er ruhig noch im Verborgenen Pläne schmieden, was er mit seinem Megagewinn anfangen möchte. Der rechtliche Anspruch verfalle nach drei Jahren, wird Engelhart zitiert. Hat sich der Gewinner bis dahin nicht gemeldet, wandert der Zwölf-Millionen-Euro-Gewinn in den Topf der nicht abgeholten Gewinne. Und da seien vor einiger Zeit bereits „ein oder zwei Sechser gelandet“, weiß der Sprecher.