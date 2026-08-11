Wer geht, wer kommt? So wird neue „Tatort“-Saison

Abschiede, Neuanfänge und natürlich wieder ganz viele spannende Mordfälle warten im Herbst auf die Krimifans – die „Krone“ hat den Leitfaden mit den wichtigsten Fällen und Teams für die nahende „Tatort“-Saison.
Vermissen Sie den „Tatort“ schon? Wenn ja, ist es kein Wunder, denn die Sommerpause dauert heuer so lange wie noch nie: 19 Wochen. Doch am 13. September liefert Maria Furtwängler mit dem Hannover-Fall „König in Gelb“ den Auftakt in die neue Krimisaison. In der Woche darauf fühlen sich die beliebten Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk wie „Die letzten Menschen von Köln“. 14 Erstausstrahlungen sind 2026 noch geplant.
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