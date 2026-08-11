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„Krone“-Fahrplan

Wer geht, wer kommt? So wird neue „Tatort“-Saison

Unterhaltung
11.08.2026 05:00
So startet die neue „Tatort“- Saison: „König in Gelb“ aus Hannover am 13. September
So startet die neue „Tatort“- Saison: „König in Gelb“ aus Hannover am 13. September(Bild: NDR/Frizzi Kurkhau)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Abschiede, Neuanfänge und natürlich wieder ganz viele spannende Mordfälle warten im Herbst auf die Krimifans – die „Krone“ hat den Leitfaden mit den wichtigsten Fällen und Teams für die nahende „Tatort“-Saison.

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Vermissen Sie den „Tatort“ schon? Wenn ja, ist es kein Wunder, denn die Sommerpause dauert heuer so lange wie noch nie: 19 Wochen. Doch am 13. September liefert Maria Furtwängler mit dem Hannover-Fall „König in Gelb“ den Auftakt in die neue Krimisaison. In der Woche darauf fühlen sich die beliebten Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk wie „Die letzten Menschen von Köln“. 14 Erstausstrahlungen sind 2026 noch geplant.

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