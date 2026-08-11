Diese Artistin im Rollstuhl triumphiert im Zirkus

80er-Jahre Musik im Programm

„Es ist harte Arbeit, tiefes Vertrauen und der unermüdliche Glaube daran, das Unmögliche möglich zu machen“, erklärt Pan, wie sie wieder zurück ins Leben gefunden hat. Und auch der Zirkus erfindet sich immer wieder neu: Heuer setzt Schneller unter dem Motto „Zurück in die 80er“ auf bunte Farben, bekannte Musik und mehr Comedy.

Große Tierschauen lehne das Publikum mittlerweile eher ab. Vielmehr gehe es darum, dass „jung und alt im Zirkuszelt ihren Alltag vergessen“, sagt Schneller. Hinter den Kulissen hilft die ganze Familie mit – wer ein Ticket kauft, wird sogleich von Mutter Elisabeth Schneller herzlich begrüßt.