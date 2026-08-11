„Rechne mit Ausfällen“: Weniger Saatgut-Produktion

Die grassierende Hitze und Trockenheit führt bereits in der Stufe vor den Landwirtschaften, bei der Herstellung von Saatgut, zu Einbußen. Hoffnung macht hingegen die Züchtung „klimafitter“ Sorten von Mais, Soja und Co. Produktentwickler Christian Gladysz von einem der landesweit größten Saatgutproduzenten erklärt die Zusammenhänge.