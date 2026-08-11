„Rechne mit Ausfällen“: Weniger Saatgut-Produktion

Die grassierende Hitze und Trockenheit führt bereits in der Stufe vor den Landwirtschaften, bei der Herstellung von Saatgut, zu Einbußen. Hoffnung macht hingegen die Züchtung „klimafitter“ Sorten von Mais, Soja und Co. Produktentwickler Christian Gladysz von einem der landesweit größten Saatgutproduzenten erklärt die Zusammenhänge.
Der Dürre-Sommer – die Hagelversicherung spricht, wie berichtet, von bundesweit einer Milliarde Euro Schaden in der Landwirtschaft – setzt nicht nur unseren Bauern zu: „Wir haben dieselbe Hitze und denselben Wassermangel“, sagt Christian Gladysz, Leiter der Produktentwicklung bei der Saatbau Linz, einem der größten Saatgutproduzenten Österreichs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.