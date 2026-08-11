So versaute ein 53-Jähriger Autodieben die Tour

Ein aufmerksamer Autobesitzer hat am Samstag im Parkhaus der PlusCity gemeinen Dieben die Tour verpatzt. Der Hörschinger hatte seinen Mazda CX 60 gerade abgestellt und wollte sich entfernen. Da fiel ihm auf, dass sich das Auto nicht automatisch abgeschlossen hatte. „Auch manuell ging nichts mehr, so als ob die Schlüsselbatterie leer wäre. Im Auto musste ich den Schlüssel direkt zum On-Button halten, damit es wieder angesprungen ist“, schildert der 53-Jährige.