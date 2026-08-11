Asylpolitik bleibt weiter ein heißes Thema

Die aktuellen dramatischen Ereignisse in der spanischen Exklave Ceuta erinnern an die Anfänge der großen Flüchtlingswelle vor elf Jahren. Die „Krone“ war vor Ort, als auf der 86.500 Einwohner großen griechischen Insel Lesbos innerhalb weniger Tage im Juli 2015 mehr als 25.000 Flüchtlinge aus der kaum 20 Seemeilen weit entfernten Türkei regelrecht angeschwemmt worden sind.