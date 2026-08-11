Asylpolitik bleibt weiter ein heißes Thema

Seit Jahrzehnten sieht sich Europa mit Flüchtlingsbewegungen konfrontiert. Aus Hans Peter Doskozils Sicht sollte über Gegenstrategien nicht nur geredet, sondern endlich gehandelt werden.
Die aktuellen dramatischen Ereignisse in der spanischen Exklave Ceuta erinnern an die Anfänge der großen Flüchtlingswelle vor elf Jahren. Die „Krone“ war vor Ort, als auf der 86.500 Einwohner großen griechischen Insel Lesbos innerhalb weniger Tage im Juli 2015 mehr als 25.000 Flüchtlinge aus der kaum 20 Seemeilen weit entfernten Türkei regelrecht angeschwemmt worden sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.