Nvidia will 500 Mrd. US-Dollar für KI mobilisieren

„Diese Finanzierungsplattformen werden den Kunden helfen, in großem Umfang auf knappe Rechenleistung zuzugreifen und die KI-Fabriken zu bauen, die in der Ära der KI jede Branche und jedes Land antreiben werden“, sagte Huang. Finanzielle Details oder einen Zeitplan nannte Nvidia nicht. Zuerst hatte die „Financial Times“ über die Pläne berichtet.