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Schock in China

Elefantenherde rastet aus: Ladesäule zerstört

Ausland
11.08.2026 10:39
Porträt von Sarah Dan
Von Sarah Dan

Da hat sich die Ladestation offenbar mit der falschen Herde angelegt. In China verfängt sich ein Elefantenbaby mit dem Hinterbein in einer E-Auto-Ladesäule. Ein erwachsenes Tier befreit das Jungtier, danach nimmt die Herde die Ladestation auseinander.

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Auf einem Parkplatz in China kommt es zu einer ungewöhnlichen Begegnung zwischen einer Elefantenherde und E-Auto-Ladesäulen. Dieser Moment wurde auch von einer Überwachungskamera aufgezeichnet – siehe Video oben. Ein Jungtier hängte mit seinem Hinterbein in einem Kabel fest und konnte sich offenbar nicht mehr selbst befreien. Ein ausgewachsenes Tier kommt zu Hilfe und befreit das Baby schließlich aus der Lage.

Die Elefantenherde griff die E-Auto-Ladesäulen an, nachdem deren Jungtier sich in den Kabel ...
Die Elefantenherde griff die E-Auto-Ladesäulen an, nachdem deren Jungtier sich in den Kabel verhängte.(Bild: kameraone)

Elefantenherde ging auf Ladestation los
Doch nach diesem Vorfall haben die Elefanten offenbar genug von der störenden Ladesäule. Die Tiere machen sich über die Station her und bringen sie teilweise zum Umstürzen. Den Schaden, den diese Herde verursacht hat, beträgt etwa 2500 Euro. 

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Immer wieder dringen Elefantenherden in China in bewohnte Gebiete ein. Auf der Suche nach Nahrung und neuen Lebensräumen gelangen sie dabei auch auf Straßen und Parkplätze. Die Begegnung mit den E-Auto-Ladesäulen kann für die Tiere gefährlich werden, in diesem Fall ging die „Kabelfalle“ für das Jungtier jedoch noch gut aus. 

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