Schock in China
Elefantenherde rastet aus: Ladesäule zerstört
Da hat sich die Ladestation offenbar mit der falschen Herde angelegt. In China verfängt sich ein Elefantenbaby mit dem Hinterbein in einer E-Auto-Ladesäule. Ein erwachsenes Tier befreit das Jungtier, danach nimmt die Herde die Ladestation auseinander.
Auf einem Parkplatz in China kommt es zu einer ungewöhnlichen Begegnung zwischen einer Elefantenherde und E-Auto-Ladesäulen. Dieser Moment wurde auch von einer Überwachungskamera aufgezeichnet – siehe Video oben. Ein Jungtier hängte mit seinem Hinterbein in einem Kabel fest und konnte sich offenbar nicht mehr selbst befreien. Ein ausgewachsenes Tier kommt zu Hilfe und befreit das Baby schließlich aus der Lage.
Elefantenherde ging auf Ladestation los
Doch nach diesem Vorfall haben die Elefanten offenbar genug von der störenden Ladesäule. Die Tiere machen sich über die Station her und bringen sie teilweise zum Umstürzen. Den Schaden, den diese Herde verursacht hat, beträgt etwa 2500 Euro.
Immer wieder dringen Elefantenherden in China in bewohnte Gebiete ein. Auf der Suche nach Nahrung und neuen Lebensräumen gelangen sie dabei auch auf Straßen und Parkplätze. Die Begegnung mit den E-Auto-Ladesäulen kann für die Tiere gefährlich werden, in diesem Fall ging die „Kabelfalle“ für das Jungtier jedoch noch gut aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.