Elefantenherde rastet aus: Ladesäule zerstört

Auf einem Parkplatz in China kommt es zu einer ungewöhnlichen Begegnung zwischen einer Elefantenherde und E-Auto-Ladesäulen. Dieser Moment wurde auch von einer Überwachungskamera aufgezeichnet – siehe Video oben. Ein Jungtier hängte mit seinem Hinterbein in einem Kabel fest und konnte sich offenbar nicht mehr selbst befreien. Ein ausgewachsenes Tier kommt zu Hilfe und befreit das Baby schließlich aus der Lage.