„Unglaublich, was 3 Wochen Meditieren bewirken!“

Nach den drei Wochen stellte ich fest: Ich war kein anderer Mensch geworden. Aber ich war entspannter, konnte mich gleichzeitig besser konzentrieren und ließ mich seltener ablenken. Den Fokus, den ich während der Meditation auf meinen Atem oder die Umgebung richtete, konnte ich nun bei meinen Tätigkeiten leichter halten. Zugleich brachte mir die neue Angewohnheit einen willkommenen Energie-Boost. Ich hatte nachmittags weniger das Gefühl, ausgelaugt oder müde zu sein.