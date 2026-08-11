Seidls Olympia-Mission am Strand von Los Angeles

Eine tolle Gelegenheit! Der Veldener Beachvolleyballer düst am Dienstag von Graz via Düsseldorf nach Los Angeles – und wird bis zu fünf Wochen in der Westküsten-Metropole verbringen. Ein langjähriger Fan des Teams Seidl/Huber hat den 36-Jährigen schon seit Jahren zu sich nach Hause eingeladen. „Edward kenne ich schon sehr lange – er war immer bei den ganzen Stopps der internationalen Tour, da haben wir uns kennengelernt. Für mich ist das ideal – denn sein Haus ist direkt in der Nähe des Stützpunktes der US-Nationalteams.“