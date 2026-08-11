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Seidls Olympia-Mission am Strand von Los Angeles

Sport-Mix
11.08.2026 10:58
Robin Seidl (re.) verbringt jetzt bis zu fünf Wochen in Los Angeles.
Robin Seidl (re.) verbringt jetzt bis zu fünf Wochen in Los Angeles.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Bei den Olympischen Spielen 2016 hat Robin Seidl mit Xandi Huber Platz neun belegt. Bei einer Reise nach Los Angeles will er sich klar werden, ob er den Angriff auf die Spiele 2028 in der Westküsten-Metropole wagt. Untergebracht ist er dort bei einem Fan direkt am Strand – dazu ist Seidl Trainingsgast beim US-Nationalteam.

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Eine tolle Gelegenheit! Der Veldener Beachvolleyballer düst am Dienstag von Graz via Düsseldorf nach Los Angeles – und wird bis zu fünf Wochen in der Westküsten-Metropole verbringen. Ein langjähriger Fan des Teams Seidl/Huber hat den 36-Jährigen schon seit Jahren zu sich nach Hause eingeladen. „Edward kenne ich schon sehr lange – er war immer bei den ganzen Stopps der internationalen Tour, da haben wir uns kennengelernt. Für mich ist das ideal – denn sein Haus ist direkt in der Nähe des Stützpunktes der US-Nationalteams.“

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